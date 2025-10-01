İsrailli bakandan skandal açıklama! Gazze’de kalanlar terörist sayılacak

Gazze'deki sivilleri zorunlu göçe zorlayan İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, bunun Filistinliler için son şans olduğunu belirterek, bölgede kalanların ''terör destekçisi veya terörist'' olarak görüleceğini söyledi.

Katz, İsrail ordusunun Gazze'de başlattığı kara saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.İsrail ordusunun Gazze'yi kuşatmaya çok yakın olduğunu savunan Katz, Gazze kıyısına uzanan Netzarim koridorunun batısını işgal ettiklerini belirtti.İsrail Savunma Bakanı bunun Gazze'den güneye göç etmek isteyen Filistinliler için son şans olduğunu söyledi.Katz, Netzarim Koridoru'nun işgali tamamlandıktan sonra Gazze'den güneye geç etmek isteyen Filistinlilerin İsrail ordusunun kuracağı noktalardan geçmek zorunda kalacağını belirtti.Bölgeyi terk etmeyen Filistinlilerin 'terörist veya terör destekçisi' olarak görüleceğini vurgulayan Katz, İsrail'in saldırılarını sürdüreceğine işaret etti.