Bakan Güler, İranlı mevkidaşı Nasirzade ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı (MSB) Yaşar Güler, İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanı Aziz Nasirzade ile bir araya geldi.
Bakan Güler, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanı Aziz Nasirzade'yi Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.
BASINA KAPALI TOPLANTI
Ardından bakanlar Güler ve Nasirzade, bakanlık önünde fotoğraf çektirdi. Törenin ardından iki bakan basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.