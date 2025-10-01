20 yıl vade yüzde 10 peşinat! İşte TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin detayları: Başvuru şartları neler?

Hükümet, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi için düğmeye bastı. Asrın inşa sürecinde edinilen tecrübeyle yıl sonunda 81 ili kapsayan yeni bir inşa seferberliği başlıyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ eliyle 81 ilde 500 bin konut inşa edilecek. Bu sayede bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun maliyetlerle konuta ulaşımı sağlanacak.Ayrıca TOKİ bu kampanya kapsamında İstanbul'da ilk kez kiralık konut projesini hayata geçirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Eylül'deki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, dar gelirliye sosyal konut yapacaklarının müjdesini verdi.Erdoğan, proje için düğmeye basıldığını belirtirken, gençlere, şehit ve gazi yakınlarına, 3 çocuklu ailelere öncelik verileceğini açıkladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut seferberliğinde detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Ancak asrın konut hamlesinde bazı öne çıkan detaylar şunlar:Dar gelirlinin faydalanması için projeye başvuru için bazı şartlar açıklanacak.Geçmiş dönemde olduğu gibi; TC vatandaşı olunması, 18 yaşını doldurmak, başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine konut olmaması ve belirlenen hane halkı gelir miktarının aşılmaması şartları aranacak. Bu projelerden ev sahibi olmak isteyenler önce başvuru yapılacak, sonra kura ile hak sahipleri belli olacak.Başvurular e-Devlet üzerinden açılacak bir sistem üzerinden alınacak. Daha önceki projelerde olduğu gibi, başvuru bedelinin ödenmesi istenecek. Proje bazında hangi bankaya peşinat yatırılacağı, başvuru şartlarıyla birlikte açıklanacak.Konutlar ağırlıklı olarak 2+1 ve bazı 3+1 dairelerden oluşacakYüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade ile satışa sunulacak. Metrekare fiyatları ve ödemeler maliyet artışlarına göre güncellenecek.Şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan aileler ile engellilere kontenjan ayrılması planlanıyor.Orta Vadeli Program'da mevcut enflasyona konut ve kiralarının etkisinin düşürülmesi amacıyla dikkat çekilen sosyal konut üretimi yanı sıra afet dirençli yeni konutların finanse edilmesine yönelik çalışmalar da yapılacağı belirtiliyor.Buna göre, afetlere dirençli yapıların finansmanının sağlanması, yerleşim yerlerinin ve toplumun afetlere karşı dirençliliğinin artırılması, afet risklerinin azaltılarak sosyal ve ekonomik etkilerinin en aza indirilmesi, afet yönetiminin tüm süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesinde gerekli finansmanın sağlanması temel amaç olarak belirtiliyor.Yanı sıra nüfus artışı başta olmak üzere konut ihtiyacına yönelik taleplerin karşılanacağı, sosyal konut üretiminde kapsayıcı, sağlıklı, güvenli ve dirençli yaşam alanları gözetilerek inşa çalışmalarının 2026 yılının ilk çeyreğinde başlatılacağı vurgulandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 Bin Sosyal Konut Projesi için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye genelinde bugüne kadar TOKİ eliyle 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildiği, 280 bin sosyal konutun inşasının ise sürdüğü bildirildi.Yıl sonunda 500 bin konutluk 'Yüzyılın Konut Projesi'nin hayata geçirileceği ifade edilen açıklamada, Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut seferberliği olacak projeyle 81 ilde vatandaşların uygun fiyatlarla konutlara ulaşabileceği kaydedildi.Bakan Kurum da NSosyal hesabından, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yeni konutlarına yerleşmeye hazırlanan vatandaşların görüntülerini paylaştı.Öte yandan kamu milyonlarca vatandaşın kira sonunu çözmek için ilk kez kiralık sosyal konut modelini devreye alacak. Bakan Murat Kurum'un verdiği bilgiye göre, İstanbul'da her iki yakada kiralık konutlar inşa edilecek.