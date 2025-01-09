Şoför koltuğundaki kocasına biber gazı sıktı, sonra boynundan bıçakladı! Otobüste dehşet saçtı

Adana'da Sabriye A. (26), çocuğunu gizlediği iddiasıyla boşanma aşamasındaki otobüs şoförü olan eşi Mehmet A.'yı (26) şoför koltuğunda boynundan bıçaklayarak yaraladı. Olaydan sonra yakalanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli kadına ev hapsi verildi.Olay, 7 Ocak'ta Seyhan ilçesi Sefa Özler Caddesi'nde özel halk otobüsünde meydana geldi. Otobüs şoförü Mehmet A. ile Sabriye A., aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verip, ayrı yaşamaya başladı. Hafta sonu 2,5 yaşındaki oğlunu yanına alan Mehmet A., iddiaya göre, kardeşinin evine bıraktı. Oğlunun yerini öğrenemeyen Sabriye A. ise öfkelendi.Sabriye A. durakta eşinin bulunduğu hattaki otobüsleri tek tek kontrol etti. Eşinin park ettiği otobüste oturduğunu gören Sabriye A., harekete geçti. Arka kapıdan otobüse binip, sürücü bölümüne yönelen Sabriye A., eşine önce biber gazı sıkıp, saçını çektikten sonra kolunu ısırdı. Müdahale etmek isteyen yolculara da biber gazı sıkan Sabriye A., paltosundan çıkardığı bıçakla eşini boynundan yaraladı.Bıçaklı saldırının ardından araçtan inen Sabriye A., koşarak ara sokakta izini kaybettirdi. Yaralı Mehmet A. ise yolcuları indirip, otobüsle Seyhan Devlet Hastanesi'ne gitti. Tedaviye alınan Mehmet A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi. Polis şüpheli kadını kısa sürede yakaladı. İfadesinde, 'Çocuğumu gizlediği için öfkelendim. Konuşmak için gittim ancak olayı bir anlık sinirle gerçekleştirdim. Keşke sonu böyle olmasaydı' diyen Sabriye A.'ya ev hapsi cezası verildi.