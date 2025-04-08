Sürücüye ceza yağdı! Bunu yapana 5 bin TL ceza kesiliyor

Aksaray'da bir sürücüye araç kullanırken telefondan görüntülü konuşmasından dolayı ceza kesildi. Olay Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Otomobilin sürücüsü, cep telefonunu aracın ön paneline koydu ve görüntülü görüşme yapmaya başladı. Görüşme esnasında iki elini de direksiyondan çekip düşen telefonunu yerden almaya çalışan sürücünün, trafikte büyük risk oluşturduğu gözlendi. Seyir halindeyken telefonu düzeltmek için dikkatini yoldan ayıran sürücü, çevredeki sürücü ve yolcular tarafından kaydedildi.Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü tarafından plaka üzerinden kimliği tespit edilen A.E. isimli şahsa, 3 ayrı trafik kuralı ihlalinden toplam 5 bin 327 TLpara cezası uygulandı.Ayrıca, aracın muayenesiz olduğu da öğrenildi.Para cezası sonrasında sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.