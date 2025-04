Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgüleri dünya basınında

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başkanı Netanyahu ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.İsrail'in Orta Doğu'daki askeri faaliyetlerini eleştiren Trump, Netanyahu'ya dönerek, 'Erdoğan'la çok iyi ilişkilerim var. Basının, Erdoğan'ı sevmeme kızdığını biliyorum ama ben seviyorum, o da beni seviyor ve hiçbir sorunumuz olmadı.' ifadelerini kullandı.Türkiye'nin Suriye'deki halk devrimi sırasındaki güçlü etkisini de göz ardı etmeyen Trump, 'Erdoğan çok güçlü ve zeki bir adam. Suriye'de başka kimsenin yapamadığı bir şeyi yaptı. Hakkını vermek lazım.' diye konuştu.Netanyahu'nun gözü önünde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler sıralayan Trump'ın sözleri, dünya basınında geniş yankı buldu.Donald Trump'un açıklamaları, Yunan basını tarafından yakından takip edildi.Yunanistan merkezli Naftemporiki gazetesi, Donald Trump'ın açıklamalarını, 'Trump Netanyahu'nun gözü önünde Erdoğan'ı övdü' başlığı ile öne çıkardı.Bir diğer haber sitesi To BHMA ise ABD başkanının Netanyahu'yu 'Türkiye'ye karşı makul olmaya çağırdığını' yazdı.Trump'ın açıklamalarının Erdoğan ile olan iyi ilişkisinin altını çizdiğini belirten gazete ikili arasındaki siyasi yakınlaşmanın Yunanistan'da endişeye neden olduğunu belirtti.To BHMA'nın haberinde, Erdoğan'a yönelik övgülerde bulunan ABD Başkanı'nın bu sözlerinin Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'a 'güvenoyu' vermesi anlamına geldiği belirtildi.Yunanistan'ın en çok takip edilen bir diğer haber sitesi olan Ta Nea gazetesi, Trump'ın açıklamalarını, 'Erdoğan'ı övmeyi seçti' başlığı ile servis etti.İsrail basınında, Trump'ın sözleri geniş yankı uyandırdı.Times of Israel haberi, 'Trump Erdoğan ile harika ilişkileri olduğunu söylüyor' başlığı ile manşetlerinde ilk sıraya taşıdı.Haberde, ABD başkanının Netanyahu'ya arabuluculuk teklifinde bulunduğunu belirtilerek 'Trump Beyaz Saray'daki açıklamasında Erdoğan'ı sevdiğini belirtti ve onu 'zeki biri' olarak tanımladı.' ifadesi kullanıldı.ABD merkezli The Hill gazetesi, Trump'ın Netanyahu'nun gözü önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdüğü basın toplantısını bir analiz metni olarak paylaştı.Metinde, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan ilişkisinin 'Netanyahu için çetrefilli bir konu' olduğu belirtildi.Haberinin içeriğinde, Netanyahu'nun Türkiye'nin ülkesi için büyük bir tehdit olduğunu ve bu konudaki endişelerini dile getirdiğini Trump'ın ise 'Türkiye ile yaşadığınız her sorunu çözebileceğimi düşünüyorum. Siz makul olduğunuz sürece; bu konuda siz de biz de makul olmalıyız.' sözleri ile cevap verdiği yazıldı.