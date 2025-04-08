Ekrem İmamoğlu’nun diploma skandalını ortaya çıkarmıştı! Ozan Özcan'a tehdit: “Etrafını kolla”

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğunu ortaya çıkaran Ozan Özcan (26), skandalın ardından tehditlere maruz kalmış, kendini tehdit eden iki şahıs yakalanıp tutuklanmıştı. Özcan, yeni tehditlere maruz kaldığını belirterek şahısların kendisine "Ekrem Başkan'la uğraşmayacaktın, eve giderken etrafını kolla.", "Seni ve aileni kurşun manyağı yapacağız." şeklinde tehdit mesajları aldığını ileri sürdü.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sahte diploması hakkında suç duyurusunda bulunan ve ölüm tehditleri alan Ozan Özcan'a yönelik tehditlere bir yenisi daha eklendi.Genç adam, daha önce de ailesi ve kendisinin uzun namlulu silahlarla tehdit edildiği görüntüleri paylaşmış, tehdit mesajlarını atan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından çok geçmeden yakalanmıştı.İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanması sonrası tehditlerin dozu arttı.Özcan'a gelen yeni tehdit mesajları ise kan dondurdu. Özcan, tehditlerden dolayı 2 haftadır evine gidemediğini söyledi.'EKREM BAŞKANLA UĞRAŞMAYACAKTIN, EVE GİDERKEN ETRAFINI KOLLA'Özcan, yeni tehdit mesajlarını sosyal medya hesabından paylaştı.Özcan'a mesaj atan bir kişi 'Ekrem Başkanla uğraşmayacaktın, eve giderken arkanı kolla' şeklinde mesaj atarak silah ve mermi fotoğrafıyla ölüm tehdidi yağdırdı.Diğer bir tehdit mesajında ise ailesiyle tehdit edildi.