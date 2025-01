İmamoğlu özel Halk Otobüsü esnafını mağdur etti! 3 milyar 600 milyon TL'lik borç

İETT’ye bağlı sefer yapan Özel Halk Otobüsü esnafının İBB’den alacağı 3 milyar 600 milyon TL’ye ulaştı. ‘Kasada para yok’ diyerek esnafın hak edişini ödemeyen İBB yönetimi nedeniyle otobüs sahipleri zor duruma düştü. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, “Toplamda 3 milyar 600 milyon lira alacağımız var. Her ay kestiğimiz faturadan çok az ödeme yapıyor İBB. Haliyle zararımız giderek artıyor. Alacaklarımızı acilen talep ediyoruz. Esnafımız bu parayı alacak ki aracını tamir ettirebilsin, aracını değiştirebilsin, borçlarını ödeyebilsin. Haliyle daha sağlıklı şekilde toplu taşıma yapmamız için bunların mutlaka bir an önce ödenmesini talep ediyoruz” dedi

Hemen her gün yanma, yolda kalma, arızalanma ve kaza haberleriyle gündemden düşmeyen İstanbul'un toplu ulaşım araçlarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) kamu kuruluşu olan İETT çatısı altında hizmet veren Özel Halk Otobüsleri esnafının 3 milyar 600 bin TL alacağı birikti.'ALDIĞIMIZ PARA KESTİĞİMİZ FATURANIN ÇOK ALTINDA'İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık yaptığı açıklamada, alacaklarını acilen talep ettiklerini kaydetti. Özel halk otobüslerinin yakıt ve tamir giderini, personel gideri, araç gideri ve benzeri giderlerinin kendileri tarafından karşılandığını söyleyen Ovacık, kendilerinin karşıladıkları giderin ve kestikleri faturanın, İBB'den aldıkları paydan daha az olduğunu ve bundan dolayı zarara girdiklerini ve alacaklı olduklarını belirtti.İstanbul çapında taşıma hizmeti veren, esnaf odası bünyesinde 3 bin 41 özel halk otobüsünün ve yaklaşık 4 bin esnafın olduğunu belirten Ovacık, esnaf başına 1 milyon 200 bin TL ile 1 milyon 500 bin TL arasında olmak üzere, toplamda yaklaşık 3 milyar 600 milyon TL alacaklarının olduğunu söyledi.'1 MİLYON 500 BİN TL ARAÇ BAŞI ALACAK VAR'İBB önünde yapılan eylemlere rağmen net bir çözüm olmadığını aktaran Ovacık, 'Biz İstanbul'da 3 bin 41 araçla beraber günde 2 milyon yolcu taşıyan, İETT denetiminde çalışan Özel Halk Otobüsleri'yiz. Bizim taşıdığımız yolculardan toplanan tüm paraları İBB alıyor. Biz de performansa dayalı ve kilometre başına bir sistemde para alıyoruz. Bu sistem ilk başladığımızda iyi gitti. Ama daha sonra git gide makas açıldı. Haliyle her ay kestiğimiz faturanın düşüğünü ala ala şu anda esnafın hemen hemen 1 milyon 200 ile 1 milyon 500 bin lira arasında alacağı oluştu. Biz bunu şiddetle talep ediyoruz. Bizim esnafımız zaten kıt kanaat geçinen bir esnaf. Aracını tamir ettirecek, aracını değiştirecek, borçları harçları var, kredi kartları var, bunları ödemesi lazım. Haliyle daha sağlıklı şekilde toplu taşıma yapmamız için bunların mutlaka bir an önce ödenmesini talep ediyoruz. Zaman zaman esnafımız İBB'nin önüne de gidiyor, taleplerini iletiyor. Ama şimdiye kadar net bir çözüm olmadı' dedi.'ARAÇLARIMIZI DÜZGÜN ÇALIŞTIRAMIYORUZ'İstanbulluya daha sağlıklı ve güvenli toplu taşıma hizmeti sunmak istediklerini belirten Ovacık, 'Biz hak edişlerimizi alamazsak biz de haliyle bu araçları düzgün çalıştıramıyoruz ve yolcular mağdur oluyor' diye konuştu.