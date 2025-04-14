Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye'de mevsimler adeta iç içe geçti. Batı bölgelerde güneşli hava etkisini artırırken sıcaklıklar ilkbaharı müjdelemeye başladı. Doğu illerinde ise durum tam tersi. Birçok şehirde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Ancak Meteoroloji'nin açıkladığı hava durumu raporuna göre, yurt genelinde hava şartlarındaki bu dengesizlik sona eriyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? Bahar ne zaman tüm yurtta etkisini gösterecek? İşte 14 Nisan hava durumu tahminleri...Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Nisan tarihli hava durumu raporuna göre, Türkiye'nin doğu ve iç kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Orta Karadeniz bölgeleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Hakkari, Bitlis, Bingöl, Şırnak ve Siirt çevrelerinde ise yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Bu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı da görülebilecek.Yurdun batı kesimlerinde ise güneşli ve açık hava etkisini sürdürüyor. İstanbul, İzmir ve çevre illerde sıcaklıkların 20 dereceyi aşmasıyla birlikte montlar dolaplara kalktı. Buna karşın özellikle Doğu Anadolu'da birçok ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildi. Soğuk hava sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde don ve buzlanmaya yol açıyor. Bu durum nedeniyle sürücülerin ve vatandaşların olası kazalarnı karşı dikkatli olmaları istendi.Meteoroloji, dört önemli başlıkta uyarıda bulundu: Kuvvetli yağış, toz taşınımı, çığ tehlikesi ve zirai don. Hakkari, Bitlis, Bingöl, Şırnak ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı ulaşımda aksamalar ve hava kalitesinde düşüşe neden olabilir. Ayrıca, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunurken, Marmara'nın güneyi, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don riski söz konusu. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması gerekiyor.EDİRNE 18°C Parçalı ve az bulutluİSTANBUL 15°C Parçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 15°C Parçalı ve az bulutluSAKARYA 15°C Parçalı ve az bulutluAFYON 10°C Parçalı ve az bulutluİZMİR 19°C Az bulutlu ve açıkMUĞLA 19° Az bulutlu ve açıkADANA 19°C Parçalı ve çok bulutluANTALYA 23°C Parçalı ve az bulutluBURDUR 14°C Parçalı ve az bulutluHATAY 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıANKARA 10°C Parçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR 13°C Parçalı bulutluKONYA 9°C Parçalı ve çok bulutluNEVŞEHİR 4°C Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlıBOLU 8°C Parçalı bulutluKARABÜK 10°C Parçalı bulutluSİNOP 13°C Parçalı ve çok bulutluZONGULDAK 11°C Parçalı bulutluAMASYA 8°C Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurluRİZE 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıERZURUM 5°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS 5°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA 6°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluVAN 8°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıADIYAMAN 14°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDİYARBAKIR 14°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurluGAZİANTEP 13°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıMARDİN 13°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı