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Elazığ'da zincirleme kaza: 1'i ağır 4 yaralı

Elazığ'da sis ve buzlanma sonucu 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Ekleme: 9.01.2025 - 12:18 Güncelleme: 9.01.2025 - 12:24 / Editör: Edin Uslu
Elazığ'da zincirleme kaza: 1'i ağır 4 yaralıKaza Elazığ-Malatya karayolunun 25'inci kilometresinde eydana geldi. Yoğun sis ve buzlanmadan dolayı 1 kamyon, 1 TIR, 1 kamyonet, 1 hafif ticari araç, 1 pikap ve 2 otomobilin kazaya karıştı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Elazığ'da zincirleme kaza: 1'i ağır 4 yaralı