Elazığ'da zincirleme kaza: 1'i ağır 4 yaralı
Elazığ'da sis ve buzlanma sonucu 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza Elazığ-Malatya karayolunun 25'inci kilometresinde eydana geldi. Yoğun sis ve buzlanmadan dolayı 1 kamyon, 1 TIR, 1 kamyonet, 1 hafif ticari araç, 1 pikap ve 2 otomobilin kazaya karıştı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.