Elazığ'da zincirleme kaza: 1'i ağır 4 yaralı

Kaza Elazığ-Malatya karayolunun 25'inci kilometresinde eydana geldi. Yoğun sis ve buzlanmadan dolayı 1 kamyon, 1 TIR, 1 kamyonet, 1 hafif ticari araç, 1 pikap ve 2 otomobilin kazaya karıştı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.