Mehmet Şimşek: Küresel ticarette parçalanma var ama Türkiye avantajlı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da “MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri” programında konuştu.Bakan Mehmet Şimşek, MÜSİAD üyelerine seslendiği konuşmasında önce küresel ekonominin geldiği noktayı anlatarak Türkiye'ye etkileri ve Türkiye'nin alacağı pozisyon hakkında görüşlerini verilerle birlikte paylaştı.'TEDBİRLİ OLMAKTA YARAR VAR'Bakan Şimşek konuşmasında özetle 'Küresel ticarette parçalanma var ama Türkiye'nin dayanıklılığı var. Kötümser olmaya gerek yok ama bunları göz önüne alarak tedbirli olmakta, pazarları tekrar gözden geçirmekte yarar var.' dedi.'TÜRKİYE, ABD'DEKİ BELİRSİZLİKLERDEN AZ ETKİLENECEK'Şimşek, dünya üzerinde imalat ve üretimin seyrinin değiştiğini ve Çin'in önceliğinde bir değişim yaşandığını belirterek, bu gelişmelerin yeni trendler doğuracağını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:ABD'de 20 Ocak'ta Trump göreve geldiğinde yürütülecek ticaret politikasında yaşanacak bir belirsizlik söz konusu. Türkiye az etkilenen ülkelerden olacak. ABD'nin Çin'e uygulayacağı ticaret kotaları dolaylı yönden bizi etkileyebilir. Çin ihracatı rota değiştirince üçüncü pazarlarda Türkiye etkilenecek. Ticaret savaşları daha hız kazanabilir.Dolar tüm dünyayı olduğu gibi bizi de etkileyebilir. Paritedeki değişiklik bizim pazardaki rekabeti etkiliyor.Diğer ülkelerin de alınan kararlar karşısında ABD'ye karşı bir tutum sergilerse ticaret savaşları hızlanırsa büyüme olumsuz etkilenir. Küresel rekabette Çin'in artar bir hakimiyeti var. Bizim için yaşanan gelişmelere Türkiye'nin alacağı tedbirler önemli.TÜRKİYE'NİN AVANTAJLARIKorumacılık, dünyanın yeni trendi oldu. Bizim 54 ülke ile serbest ticaret anlaşmamız var. Bizim serbest ticaret anlaşmamızın olmadığı ülkeler de var. Bizim bu hususları dikkate almamız gerekiyor. Herkes yakın coğrafyasına odaklanacak. Bizim yakın coğrafyada avantajlarımız var. Üretim ve lojistik üssüyüz.'DOĞURGANLIK HIZI DÜŞÜK'Borçlulukta küresel ekonomilere göre daha az borçlu olduğu için Türkiye'nin avantajlı olduğunu bildiren Bakan Şimşek, dünya nüfusunun yazlandığını bildirerek, Türkiye'deki trendin BM'nin öngördüğü dönemden daha kötü olduğunu ve doğurganlık hızının daha hızlı düştüğünü belirtti ve 'Doğurganlık hızındaki yavaşlamayı tersine çevirmek için politikalar üreteceğiz.' dedi.'TEDBİR ALACAĞIZ'Bakan Şimşek, konuşmasına şöyle devam etti:18 yıllık bir dönemde çalışma gücünün artıda olacağı bir dönem var. Bu dönemde kadınların iş gücüne katılmasına sağlamak ve atıl olan iş gücünün aktif hale getirilmesini sağlayacağız.'YAPAY ZEKA İNSAN ZEKASINI GEÇTİ'Bakan Şimşek, katılımcılardan yapay zeka ve teknik gelişmelere hazırlıklı olmalarını isteyerek şu ifadeleri kullandı:4. sanayi devrimi başladı. Yapan zeka, raporlar sizi nasıl etkiler bu konu öremli.'Genel anlamda yapay zeka insan zekasına yaklaştı mı?' sorusunun cevabı ya bu yıl ya da iki yıl sonra gerçek olacak. 2023'da da yapay zeka daha çok gelişecek. Yapay zekanın pazarlamada etkisini özel sektör olarak değerlendirmenizi istiyoruz.Biz zaten üzerimize gerekeni yapacağız ama iş dünyasını da biraz farkında olması önemli.Yapay zekada gelir ve servet dengesizliği yaratmak çok yüksek. Peki yapay zekada Türkiye nelere? Türkiye, kendisine benzer gelişmekte oranla çok iyi ama gelişmiş ülkelerin gerisinde. Amacımız gelişmiş ülkelerin üzerine çıkabilmek.Beşeri sermayemiz çok iyi. Eğitimli iş gücünde Norveç'ten sonra ikinci, doktora da birinci ülkeyiz. İnovasyon merkezi sayımız geri değil. En yenilikçi ekosisteme sahip kendi kategorimizde üçüncü ülkeyiz.5G altyapısı ve fiberoptik konusunda bir çok konuda ilerliyiz. Nükleer enerji çok kritik. Bu anlamda da yapay zekaya uygun bir ekosistemi kuracağız.ARTIK RABOT ÜRETEN RABOTLAR VARİmalat sanayide rapor yoğunluğu düşük. 10 bin kişiye 162 robot varken Türkiye'de bu sayı 43. Artık rapor üreten robotlar var.Kobat değil insanımsı raporlar artık üretim hatlarında çalışmaya başladı ve bu yaygınlaşacak. Dolayısıyla Türkiye'de de artacak.Burada mesai mefhumu olmayacak. Bu sizin üretiminizi nesil etkileyecek.KÜRESEL ISINMAKüresel ısınma üretimi, pazarları etkileyecek. Avrupa'da vergilendirecek. Bu alanda hep birlikte kamu özel çalıştık.