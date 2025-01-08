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Malatya'da torbacı operasyonu: 15 gözaltı

Malatya'da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 kilo 751 gram metamfetamin ele geçirilirken, 15 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 8.01.2025 - 14:33 Güncelleme: 8.01.2025 - 14:34 / Editör: Fehmi Öztürk
Malatya'da torbacı operasyonu: 15 gözaltı
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 4 kilo 751 gram metamfetamin maddesi, 67 gram sentetik kannabinoid maddesi, 24 adet sentetik ecza hap, 11 adet ecstasy hap, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, 15 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.