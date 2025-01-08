Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC’de mevkidaşı Ertuğruloğlu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’ya geldi. Fidan, iki gün sürecek resmi ziyaretleri çerçevesinde ilk olarak Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu ziyaret etti. Ertuğruloğlu, Fidan’ı Bakanlık önünde karşılamasının ardından iki bakan görüşmeye geçti. KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşme saat yerel saatle 12.00’de başladı.Görüşmede Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve KKTC’nin Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da yer aldı.İki günlük resmi ziyaret için adaya gelen Bakan Fidan, gün içinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek ve görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.Hakan Fidan ardından Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel tarafından da kabul edilecek.Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Fidan onuruna öğlen yemeği verecek.