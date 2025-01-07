İstanbul'da yakalanan zanlının 83 suç kaydı çıktı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızın inşaat alanına sanki işçisiymiş gibi görünmek için baret ve yelek giyerek girdiği görülürken şahsın, daha önceden işlediği 83 suç kaydı olduğu ve 25 farklı dosyadan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir inşaat içerisine giren şahıs laptopu çalarak kayıplara karışırken o anlar, güvenlik kamerası ile anbean kayda alındı.Kayıtlarda, hırsızın inşaat içerisindeki alana sanki işçisiymiş gibi görünmek için baret ve yelek giyerek girdiği görülüyor.İnşaat firması polise giderek şikayetçi oldu.Polis ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda şahsın İsmail Baştuğ isimli şahıs olduğunu tespit etti.Yakalanan şahsın, daha önceden işlediği 83 suç kaydı olduğu ve 25 farklı dosyadan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.Yakalanan firari şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Şahsın en son laptop çalmak için inşaat alanına girdiği öğrenildi.