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Beyaz Gazete
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Emine Erdoğan'dan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Ekleme: 7.01.2025 - 10:45 Güncelleme: 7.01.2025 - 10:45 / Editör: Atilla Özbir
Emine Erdoğan'dan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası paylaşımı
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

'Unutmayalım ki gerçek engeller, farkındalıktan yoksun kalplerde saklıdır. Erişilebilir bir dünya, yalnızca bir hayal değil, hepimizin çabasıyla gerçeğe dönüşebilecek bir hedeftir. Görme engelli kardeşlerimizin karşılarına çıkan engelleri, sevgi, anlayış ve dayanışmayla aşalım. Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nın, empatiyi büyütmeye ve toplumsal duyarlılığımızı pekiştirmeye vesile olmasını diliyorum.'

Emine Erdoğan'dan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası paylaşımı