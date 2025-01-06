Telegram, üçüncü taraf hesap doğrulama sistemini kullanıma sundu

Telegram, kullanıcıların güvenilirliğini artırmak ve yanlış bilgiyle mücadele etmek amacıyla yeni bir doğrulama sistemi geliştirdi.Bu sistem, Telegram tarafından doğrulanmış hesapların başkalarını da doğrulamasına olanak tanıyor.Telegram tarafından doğrulanmış bir hesaba (örneğin bir kamu figürü veya şirket) sahip olan kullanıcılar, üçüncü taraf doğrulayıcı olmak için başvurabilirler.Başvuru onaylanırsa, bu kullanıcılar belirli hesapları doğrulayabilir ve bu hesapların adlarının yanında özel bir simge görünür.Telegram, ayrıca yeni arama filtreleri de ekledi. Bu filtreler, kullanıcıların sohbetlerde ve kanallarda aradıkları mesajları daha kolay bulmalarını sağlayacak.Telegram'ın yeni güncellemesi, klasör adları için özel emojiler, servis mesajları için tepkiler ve hediye olarak NFT gönderme gibi özellikler de içeriyor.Telegram, yakın zamanda Premium abonelikler, reklamlar ve Telegram Yıldızları gibi özellikler sayesinde kârlı hale geldiğini duyurmuştu.