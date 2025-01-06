Osman Gökçek bir skandalı daha ortaya çıkardı! CHP'li Yavaş gün geçtikçe batıyor

Gökçek, ABB'nin 6 Şubat depremi sonrası yaptığı alımlarda 60 bin kefen için yaklaşık 10 milyon TL harcadığını, ancak ihalenin geri kalan 69 milyon TL'lik kısmının ceset torbalarına ayrıldığını belirtti. Bu rakamlara göre yaklaşık 1 milyon 250 bin adet ceset torbası satın alındığı hesaplanırken, bu malzemelerin nerede olduğu ve hangi amaçla kullanıldığı sorusu gündeme geldi. Gökçek, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın üzerinden rant elde edilmek istendiğini ifade ederek, 'Bu torbalar kimler için alındı, şimdi neredeler?' dedi.FİRMA SEÇİMLERİ DİKKAT ÇEKİYORABB'nin ihale süreçlerindeki firma tercihlerini de eleştiren Gökçek, tabutların temizlik firmalarından, kefenlerin kereste firmalarından, polyester tabutların ise ayakkabı firmalarından alındığını açıkladı. Bu durumun, ihalelerin adres teslim yapıldığını ve belirli firmaların kayırıldığını gösterdiğini öne süren Gökçek, ABB yönetiminin bu usulsüzlükleri açıklaması gerektiğini söyledi.CHP'Lİ BELEDİYELERLE KIYASLAMAOsman Gökçek, ABB'nin yaptığı alımları diğer CHP'li belediyelerle karşılaştırdı. İzmir ve Sinop belediyelerinin benzer alımlarda çok daha düşük maliyetlerle işlemleri tamamladığını belirten Gökçek, ABB'nin öngörülemez bir şekilde yüksek fiyatlarla alım yaptığını vurguladı. Bu durumun, usulsüzlük iddialarını güçlendirdiğini ifade eden Gökçek, konunun detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini söyledi.BELGELER SAVCILIĞA TESLİM EDİLECEKBasın toplantısında tüm belgeleri savcılığa sunacağını açıklayan Gökçek, ABB'nin pandemi döneminde de benzer usulsüzlükler yaptığını belirtti. Ayrıca Mansur Yavaş'ın birileri tarafından korunduğu yönündeki şüphelerini dile getirerek, 'Bu süreçte Mansur Yavaş'ı koruyan bir çete mi var? Bu sorunun yanıtı ortaya çıkarılmalı' dedi.Osman Gökçek'in iddiaları kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bu konulara nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor. Gökçek'in ortaya koyduğu belgeler, kamu vicdanında derin bir sorgulama yaratırken, yargının süreçle ilgili nasıl bir adım atacağı önem kazanıyor.