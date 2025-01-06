Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Gerekçeli karar için gözler o tarihte

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin davada; sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran TCK'nın ilgili maddelerine göre "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" işledikleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cesedi gömen Nevzat Bahtiyar ise 4,5 yıl hapis cezası aldı. SABAH'ın haberine göre, Narin Güran cinayeti davasında verilen kararların "gerekçeli kararı" yazılmaya başlandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde, 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile küçük kızın cansız bedenini teslim alarak dereye gömdüğünü itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar hakkında dava açıldı.Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen yargılama sonucunda, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran TCK'nın ilgili maddelerine göre 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' işledikleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Cesedi gömen Nevzat Bahtiyar ise 4,5 yıl hapis cezası aldı.Diyarbakır'da 6 celse yapılan yargılamalarda, sanıklar, avukat ile tanıkların alınan ifade ve savunmaları kamera kaydı altına alınarak UYAP'a yüklendi.Yargılamada, verilen anne, ağabey ile amcaya verilen ağırlaştırılmış müebbet ve cesedi taşıyıp gömen Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçesi merakla bekleniyor.UYAP'a yüklenen kayıtların çözümü ile cezaların gerekçeli kararı yazılmaya başlandı.Türkiye'nin merakla beklediği Narin Güran cinayetinde verilen hapis cezalarının gerekçeli kararının ay sonunda hazır olması bekleniyor.Gerekçeli karar açıklandıktan sonra dosyanın Diyarbakır Bölge İstinaf Mahkemesi'ne gönderileceği belirtildi.