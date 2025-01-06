MİT'ten Hakurk'ta nokta operasyon! PKK'lı terörist Zeynep Aslan ve Zeliha Mahçup etkisiz hale getirildi!

MİT'in saha ajanları, PKK/KCK'nın silahlı kadın örgütlenmesi içerisinde faaliyet gösteren terörist Zeynep Aslan ve Zeliha Mahçup'un, Irak/Hakurk kırsalında faaliyet yürüttüğünü tespit etti.Türkiye'deki stratejik hedeflere yönelik saldırı gerçekleştirmek üzere eğitim aldıkları öğrenilen PKK/KCK'lı Aslan ve Mahçup'un yurtiçine geçmek üzere hazırlık yaptıkları belirlendi.MİT, iki kadın teröristi hedef listesine aldı. MİT, sahada ajanları vasıtasıyla söz konusu teröristlerin yurtiçine geçmek üzere hareket edecekleri tarih ve saat bilgisini netleştirdi.Haklarında terörden nitelikli aranma kaydı bulunan iki kadın terörist için operasyon kararı alındı. Uygun şartların oluşması ile MİT, metropolleri kana bulama hedefi taşıyan teröristleri Irak/Hakurk'ta nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.Zeynep Aslan, terör örgütünün gençlere yönelik propagandalarından etkilenerek 2015 yılında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldı. Aslan, örgüt tarafından silahlandırılarak Gare, Kandil, Metina ve Haftanin'de faaliyet gösterdi.Irak kırsalında güvenlik güçlerine karşı silahlı eylemlerde yer aldı. Son olarak Hakurk'ta, psikolojik sıkıntıları bulunmasından faydalanılarak PKK/KCK sorumluları tarafından Türkiye'de eylem yapması yönünde ikna edildi.Zeliha Mahçup, küçük yaşta terör örgütü tarafından silah altına alındı. 2015 yılında PKK/KCK tarafından DEAŞ ile çatışmalara girmesi amacıyla Suriye'ye gönderildi. Son olarak Hakurk'ta eylem amaçlı eğitim aldı.