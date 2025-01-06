Elon Musk'tan NASA'ya eleştiri: Ay'ı bırakıp doğrudan Mars'a gitmeliyiz

SpaceX kurucusu Elon Musk, NASA'nın Ay odaklı Artemis programını eleştirdi ve 'Ay dikkat dağıtıcıdır' diyerek doğrudan Mars'a odaklanılması gerektiğini söyledi.Bu açıklamalar, ABD uzay politikalarında yeni bir dönemin habercisi olabilir.Musk, NASA'nın Artemis programının çok yavaş ilerlediğini ve maliyet artı sözleşmelere dayandığını savundu.Musk, NASA'nın Ay yerine Mars'a odaklanması gerektiğini savunuyor. 'Hayır, doğrudan Mars'a gidiyoruz. Ay dikkat dağıtıcı.' diyen Musk, insanlığın geleceğinin Mars'ta olduğunu düşünüyor.Ünlü milyarder, ABD uzay politikalarında etkili bir isim. SpaceX, NASA'nın Artemis programının önemli bir parçası ve Musk'ın açıklamaları, NASA'nın stratejisini etkileyebilir.Musk'ın eleştirilerine rağmen Artemis programının tamamen iptal edilmesi beklenmiyor.Ancak, NASA'nın Mars'a yönelik çalışmalara daha fazla kaynak ayırması ve Ay görevlerini hızlandırması olası.NASA'nın hem Ay hem de Mars görevlerine odaklanan iki şeritli bir strateji benimsemesi bekleniyor.SpaceX, Mars görevlerinde öncü bir rol oynarken, Blue Origin gibi şirketler de Ay görevlerine odaklanabilir.