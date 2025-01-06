Aşırı sis, kazayı beraberinde getirdi: Çok sayıda can kaybı var!
Kırşehir'de etkili olan yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Savcılı yolu üzerinde aşırı sis nedeniyle domates serasına giden servis aracı ile 2 araç çarpıştı.
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.