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Aşırı sis, kazayı beraberinde getirdi: Çok sayıda can kaybı var!

Kırşehir'de etkili olan yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Aşırı sis, kazayı beraberinde getirdi: Çok sayıda can kaybı var!
Ekleme: 6.01.2025 - 10:43 Güncelleme: 6.01.2025 - 10:50 / Editör: Edin Uslu
Aşırı sis, kazayı beraberinde getirdi: Çok sayıda can kaybı var!
Edinilen bilgiye göre, Savcılı yolu üzerinde aşırı sis nedeniyle domates serasına giden servis aracı ile 2 araç çarpıştı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralandı.


Aşırı sis, kazayı beraberinde getirdi: Çok sayıda can kaybı var!

Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Aşırı sis, kazayı beraberinde getirdi: Çok sayıda can kaybı var!