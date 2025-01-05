Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un sevenleri kabrine akın etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşamını sürdüden arabesk müzik sanatçısı ve bestekar 79 yaşındaki Ferdi Tayfur, 15 Aralık'ta tansiyon rahatsızlığı sebebi ile ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Tayfur, 17 Aralık'ta ailesinin isteği ve uzman doktorları tavsiyesiyle ilk olarak ambulans helikopterle havalimanına ardından ambulans uçak ile Antalya'ya sevk edilmişti.Usta sanatçı, 2 Ocak günü organ yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybetti.Tayfur için Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.Binlerce insanın katıldığı cenaze nama sonrası ünlü sanatçı son yolcuğuna uğurlandı.Sanat dünyasının efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefatının ardından Sarıyer'de bulunan Yeniköy Mezarlığı'ndaki kabrine sevenleri akın etti.Hayranları, sanatçının mezarına çiçekler bıraktı.Sabah saatlerinden itibaren mezarlığa gelen kalabalık, Ferdi Tayfur'a duydukları sevgiyi dile getirirken duygu dolu anlar yaşandı.Ferdi Tayfur'un Almanya'dan kabri başına gelen hayranı Kenan Güngör şunları söyledi:“Öncelikle tüm Türkiye'mizin tüm ülkemizin başı sağ olsun. Böyle bir değerin yaşadığı dönemde yaşamak bizim için onurdur. Takriben ben 55 yaşındayım. Çocukluğumdan beri Ferdi babamızın şarkılarıyla, türküleriyle yaşadık. Gerektiğinde sevdamızı anlattı, gerektiğimizde bizim hüzünlerimizi, gerektiğinde bizim yaşamış olduğumuz bu fakir hayatı bize sevdirdi, anlattı. Sözün özü yüreğimizden bir parça koptu gitti. Bunu sözde değil hakikaten özde söyleyen bir kardeşinizim. Gurbette yaşıyorum. Gurbette olup da Ferdi'yi dinlememek gibi bir lüksümüz yok. Sözün özü, vatanımızın, milletimizin başı sağ olsun diyorum.Ferdi babamızın bu ölümü bizlere vesile olsun. Birbirimizi sevmemize vesile olsun her şeyden önce ve ayrıca şunu da söyleyeyim ben namaz kılan, 5 vakit namazımızı kılan bir kardeşinizim. Ama Ferdi babamız bize her şeyi sevdiren bir kardeşimizdi. Cenaze namazına gelemedim. Gıyaben cenaze namazını arkadaşlarımızla birlikte biz başka yerde eda ettik. Gıyaben de orada olmasında namaz kılma vesilesi olduğundan dolayı biz Almanya'da kendi aramızda böyle cemaat olarak namaz kıldık. Ama keşke buraya nasip olsaydı. Ben yine de madem yola çıktım, geri dönmedim, geldim. Bir de bugün kabini ziyaret ettim. Rabbim inşallah yeni yılda bize daha acılar yaşatmasın diyorum. Her şeyden önce birbirimizi sevmiş olalım inşallah”Usta sanatçının başka bir hayranı Burak Tosun ise, “Ferdi Tayfur'un cenazesine katıldım. Binlerce insan vardı kalabalıktı. Sevenler de vardı tabii. Biz zaten Ferdi Tayfur'u her zaman seviyorduk. Şarkılarını, arabesklerini çok severdik. Ben onunla büyüdüm. Ferdi Tayfur'un cenazesine geldiğimden beri hani mezarına uğruyorum, seviyorum. Şarkılar iyi, güzeldi” ifadelerini kullandı.