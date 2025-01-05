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Gaziantep'te 13 silah ele geçirildi: 2 gözaltı

Gaziantep'te 3 adreste yapılan aramalarda 13 silah ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 5.01.2025 - 15:29 Güncelleme: 5.01.2025 - 15:30 / Editör: Edin Uslu
Gaziantep'te 13 silah ele geçirildi: 2 gözaltıGaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 ikamete yönelik operasyon yaptı.
Operasyon kapsamında ikametlerden yapılan aramada 11 adet pompalı tüfek, 2 adet tabanca, 27 gram metamfetamin ve bir miktar jamaika uyuşturucu madde ile 10 bin 200 TL suç geliri para ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'te 13 silah ele geçirildi: 2 gözaltı