Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a soruşturma

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, konuk olduğu gazeteci Fatih Altaylı'nın programında Suriyeli mültecilerle ilgili belediyesinde uyguladığı politikalara ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.Özcan, 'Yeterince yardım alıyorlar devletten. Bolu Belediyesi bütçesinden tek kuruş yardım yapmayacağım dedim. Tabelaları bir gecede kaldırdım, ruhsatlarını da hukuksuz bir şekilde iptal ettim. O zamanki güçle dava da açamadılar. Şu an Bolu'da bir tane Arapça tabela yok.' demişti.Özcan, 'Yaptığınız işler hukuksuz muydu?' sorusuna şu yanıtı vermişti:'Hukuksuzdu. İdari yargıya gitselerdi belki kazanırlardı ama siyasette en güçlü olduğunuz zaman yeni seçildiğiniz zamandır. Bu bir şok dalgası yarattı, anlayamadılar ne olduğunu. Yeterince gidiş olmadığını görünce yine kendim hukukçuyum; nikah ücretlerine, sularına zam yaptım. Bu da yasal değildi. Bunun da idari mahkemeden döneceğini biliyordum. Tarife yürürlüğe girmeden döndü zaten.'Bu sözlerin ardından konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.Tunç, 'Ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır.' dedi.