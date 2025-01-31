MSB paylaştı: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist öldürüldü

Mehmetçik'in nefesi teröristlerin ensesinde...Terör örgütü PKK'ya birbiri ardına başarılı operasyonlar yapan Türk Silahlı Kuvvetleri bir yenisine daha imza attı.Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK'lı terörist tespit edildi.IRAK'IN KUZEYİNDE 6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜDüzenlenen operasyonla 6'sı da öldürüldü.Irak'ın ardından Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde de 7 terörist tespit edildi.Daha sonra belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.SURİYE'NİN KUZEYİNDE İSE 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİOperasyonlara ilişkin duyurular ise Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.MSB'nin duyurusu şu şekilde:Ara, bul, yok et! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!