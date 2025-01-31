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MSB paylaştı: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist öldürüldü

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB paylaştı: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist öldürüldü
Ekleme: 31.01.2025 - 11:21 Güncelleme: 31.01.2025 - 11:27 / Editör: Atilla Özbir
MSB paylaştı: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist öldürüldü
Mehmetçik'in nefesi teröristlerin ensesinde...

Terör örgütü PKK'ya birbiri ardına başarılı operasyonlar yapan Türk Silahlı Kuvvetleri bir yenisine daha imza attı.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK'lı terörist tespit edildi.

IRAK'IN KUZEYİNDE 6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Düzenlenen operasyonla 6'sı da öldürüldü.

Irak'ın ardından Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde de 7 terörist tespit edildi.

Daha sonra belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

SURİYE'NİN KUZEYİNDE İSE 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonlara ilişkin duyurular ise Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

MSB'nin duyurusu şu şekilde:

Ara, bul, yok et! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!

MSB paylaştı: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist öldürüldü