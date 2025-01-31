Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbulluların beklediği kar haberini sonunda duyurdu. Ocak ayının son haftası mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bir anda düşeceği bildirildi. Hava sıcaklıklarının düşüşüyle İstanbulların da hasretle beklediği kar yağışı kendini göstermeye başlayacak.Yayımlanan hava tahmin raporuna göre, İstanbul'a lapa lapa kar yağacak. Şubat ayının gelmesiyle hava sıcaklıkları düşecek, önce sağanak yağışlar başlayacak daha sonra bu yağışlar kar yağışına dönecek. İstanbulluların beklediği kar yağışı ise 5-6 Şubat'ta etkili olacak.Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin doğu ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE °C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlıEDİRNE °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu, puslu, yer yer sisliİSTANBUL °C, 14°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlıParçalı bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 11°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 16°CParçalı bulutluİZMİR °C, 18°CParçalı bulutluKÜTAHYA °C, 13°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 21°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 19°CParçalı bulutluHATAY °C, 17°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 20°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 12°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 11°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 12°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 14°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 13°CParçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisliDÜZCE °C, 17°CParçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisliKASTAMONU °C, 10°CParçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisliZONGULDAK °C, 14°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 13°CParçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisliARTVİN °C, 13°CParçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisliSAMSUN °C, 14°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 13°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 1°CParçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisliKARS °C, 3°CParçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisliMALATYA °C, 9°CParçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisliVAN °C, 5°CParçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisliParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 12°CParçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisliGAZİANTEP °C, 15°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 14°CParçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisliŞANLIURFA °C, 16°CParçalı ve az bulutlu