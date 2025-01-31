Mark Zuckerberg 'değişim' dedi: Facebook 'eski günlerine' dönüyor

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, yatırımcılarla yaptığı toplantıda 2025 için temel hedeflerinin bir parçası olarak 'OG Facebook'a dönüş' planını duyurdu. Şirket, hangi spesifik değişiklikleri yapacaklarına dair ayrıntılardan bahsetmese de, bir dönem gençlerin en çok kullandığı sosyal medya platformu olan Facebook'u eski günlerine döndürmek için köklü değişiklikler yapılacağı öngörülüyor.'OG Facebook' ile ilgili planları sorulan Zuckerberg, bunun Meta'nın önümüzdeki dönemde odaklanacağı alanlardan biri olduğunu ve şirketin hem yatırım yapmayı hem de üzerinde zaman harcamayı planladığı bir konu olduğunu söyledi. 'Facebook'u kültürel açıdan bugün olduğundan çok daha etkili hale getirmek için pek çok fırsat olduğunu düşünüyorum' dedi.Zuckerberg, yatırımcıları Facebook'taki bu değişikliklerin 'yakın vadede iş sonuçlarını en üst düzeye çıkarmak' açısından bazı ödünler gerektirebileceği konusunda uyardı. Bu da gelirlerin etkilenebileceğini gösteriyor. Ürün değişikliklerinin altı ay içinde uygulanmaya başlayacağını söyleyen Zuckerberg, 'Bu değişikliklerin bazıları, Facebook'un ilk günkü kullanım deneyimine oldukça benzeyecek' dedi.Gençler arasında Facebook'a olan ilginin azalması, özellikle de çekirdek yetişkin kullanıcıları yaşlanmaya devam ettikçe, teknoloji devi için bir sorun haline geliyor. EMarketer tarafından geçtiğimiz ağustos ayında yayınlanan bir araştırmaya göre, 18-24 yaş arası ABD'li Z kuşağı kullanıcıları TikTok'ta çok daha fazla zaman geçiriyor, peşinden Instagram ve Snapchat geliyor.Pew Research tarafından 2024 yılında yapılan bir ankete göre, ABD'li gençlerin (13-17) Facebook kullanımı, 2014-2015 yıllarında yüzde 71 iken geçtiğimiz yıl yüzde 33 olarak kaydedildi.Facebook'un köklerine geri dönerek genç kullanıcıları tekrar kendine çekme çabalarının zor olduğu tahmin ediliyor. Şirket, 2020 yılında Facebook'un Campus adında yalnızca üniversite öğrencilerine hitap eden bir yanını açarak orijinal ayrıcalık hissini yeniden canlandırmaya çalışmıştı. Ancak bu özellik başarısız oldu ve bir buçuk yıl sonra kapatıldı.