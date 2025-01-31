Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geldi! İşte 31 Ocak akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorine geçtiğimiz haftasonu zam gelmişti! Bu kez motorine indirim geldi! İşte indirim sonrası son fiyatlar! 31 Ocak benzin ve motorin fiyatları

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 88 kuruş indirim geldi! İndirim pompaya yansıdı.Son olarak 16 Ocak gece yarısı motorinin litre fiyatına 1 lira 47 kuruş zam gelmişti. Benzinin litre fiyatına, 18 Ocak 2025 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 91 kuruş zam yapıldı. İşte güncel fiyatlar...İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin: 46.22 TLMotorin (Mazot): 46,4 TLLPG (Otogaz): 26.49 TL/LTİstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin: 46.07 TLMotorin: 46,29 TLLPG 25.89 TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin: 46.72 TLMotorin: 47.07 TLLPG: 26.39 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin: 47.10 TLMotorin: 47,44 TLLPG: 26.24 TL