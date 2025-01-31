Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geldi! İşte 31 Ocak akaryakıt fiyatları
Benzin ve motorine geçtiğimiz haftasonu zam gelmişti! Bu kez motorine indirim geldi! İşte indirim sonrası son fiyatlar! 31 Ocak benzin ve motorin fiyatları
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 88 kuruş indirim geldi! İndirim pompaya yansıdı.
Son olarak 16 Ocak gece yarısı motorinin litre fiyatına 1 lira 47 kuruş zam gelmişti. Benzinin litre fiyatına, 18 Ocak 2025 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 91 kuruş zam yapıldı. İşte güncel fiyatlar...
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 46.22 TL
Motorin (Mazot): 46,4 TL
LPG (Otogaz): 26.49 TL/LT
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 46.07 TL
Motorin: 46,29 TL
LPG 25.89 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 46.72 TL
Motorin: 47.07 TL
LPG: 26.39 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 47.10 TL
Motorin: 47,44 TL
LPG: 26.24 TL