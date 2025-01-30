Taşıt sahipleri için süre doluyor! Yarın son gün
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödemelerinde son gün yaklaştı! 31 Ocak itibariyle sona erecek olan bu dönemde, ödemeler vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden yapılabilecek.
Vergi borcunu belirtilen süre içinde ödemeyen mükellefler için gecikme faizi uygulanacak.
MTV ÖDEMELERİNDE SON TARİH: 31 OCAK 2025
2025 yılı MTV'sinin ilk taksit dönemi 1 Ocak'ta başlamış olup, 31 Ocak itibariyle tamamlanacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez ödeniyor.
MTV'DEN KİMLER MUAF?
Belirli kurum ve kişiler Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden muaf tutuluyor. Bunlar arasında:
Genel ve özel bütçeli idareler,
Sosyal güvenlik kurumları,
İl özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ve bunların üyesi oldukları mahalli idare birlikleri,
Türkiye Kızılay Derneği'ne ait tescilli taşıtlar,
Engellilik oranı yüzde 90 ve üzeri olan kişilerin adına kayıtlı taşıtlar ile engellilere uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar,
Devletin uyruğunda bulunan elçilik ve konsolosluk memurları, yurda gelen delege ve heyetlere mensup yabancı uyruklu kişilerin taşıtları bulunuyor.
HANGİ ARACA NE KADAR MTV ÖDENECEK?
MTV tutarları aracın model yılı, cinsi, motor silindir hacmi, motor gücü ve azami toplam ağırlığı gibi kriterlere göre değişiklik gösteriyor.
Motor silindir hacmi 1300 cc olan ve fiyatı 455 bin TL'yi aşan bir aracın MTV tutarları:
1-3 yaş arası: 5.803 TL
4-6 yaş arası: 4.042 TL
7-11 yaş arası: 2.264 TL
ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN VERGİ AVANTAJI!
Elektrikli araç sahipleri, MTV tutarının yalnızca çeyreğini ödüyor!
Örnek: 2017 model, 110 kW gücünde bir elektrikli aracın 2025 yılı MTV tutarı:
Normalde: 10.613 TL
Elektrikli araçlar için indirimli tutar: 2.653 TL