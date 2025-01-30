Taşıt sahipleri için süre doluyor! Yarın son gün

Vergi borcunu belirtilen süre içinde ödemeyen mükellefler için gecikme faizi uygulanacak.2025 yılı MTV'sinin ilk taksit dönemi 1 Ocak'ta başlamış olup, 31 Ocak itibariyle tamamlanacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez ödeniyor.Belirli kurum ve kişiler Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden muaf tutuluyor. Bunlar arasında:Genel ve özel bütçeli idareler,Sosyal güvenlik kurumları,İl özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ve bunların üyesi oldukları mahalli idare birlikleri,Türkiye Kızılay Derneği'ne ait tescilli taşıtlar,Engellilik oranı yüzde 90 ve üzeri olan kişilerin adına kayıtlı taşıtlar ile engellilere uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar,Devletin uyruğunda bulunan elçilik ve konsolosluk memurları, yurda gelen delege ve heyetlere mensup yabancı uyruklu kişilerin taşıtları bulunuyor.MTV tutarları aracın model yılı, cinsi, motor silindir hacmi, motor gücü ve azami toplam ağırlığı gibi kriterlere göre değişiklik gösteriyor.Motor silindir hacmi 1300 cc olan ve fiyatı 455 bin TL'yi aşan bir aracın MTV tutarları:1-3 yaş arası: 5.803 TL4-6 yaş arası: 4.042 TL7-11 yaş arası: 2.264 TLElektrikli araç sahipleri, MTV tutarının yalnızca çeyreğini ödüyor!Örnek: 2017 model, 110 kW gücünde bir elektrikli aracın 2025 yılı MTV tutarı:Normalde: 10.613 TLElektrikli araçlar için indirimli tutar: 2.653 TL