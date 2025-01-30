Mersin'de kaçak 34 bin adet makaron ele geçirildi
Silifke ilçesinde kaçak sigara ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 34 bin adet makaron, 130 kilogram tütün ile 8 adet elektrikli dolum makinesi ele geçirildi.
Güvenlik güçleri kaçak sigara ticareti yaparak haksız kazanç elde eden şahıslar için düğmeye bastı.
Mersin'de kaçakçılara yönelik yeni bir çalışma başlatıldı.
Ekiplerin çalışmasında Silifke ilçesinde bir şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığı belirlendi.
34 BİN MAKARON BULUNDU
Bunun üzerine ekipler şahsın ev ve iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheli yakalandı, yapılan aramalarda 34 bin adet makaron, 130 kilogram kıyılmış tütün, 8 adet elektrikli makaron doldurma makinesi, 16 adet sigara paketleme poşeti, 18 adet vozol likit, 2 adet elektronik sigara, 25 adet elektronik sigara başlığı, 14 adet elektronik sigara ucu ele geçirildi.
1 GÖZALTI
Şüpheli adli işlemleri yapılması için jandarmaya götürüldü