Mersin'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Kaza, merkez Toroslar ilçesinde Akbelen Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gökhan Ercan yönetimindeki motosiklet, A.T.'nin kullandığı otomobil ile M.Ç. idaresindeki kamyonetin karıştığı kaza meydana geldi.Kazada savrulan motosiklet sürücüsü Ercan, kamyonetin altında kalarak yaşamını yitirdi, 2 araç sürücüsü de yaralandı.Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırırken, hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi olay yerinde yapılan inceleme sonrasında morga götürüldü.Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.