Diyarbakır'da kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı: 4 yaralı

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında facianın kıyısından dönüldü.Urfa yolu üzerinde seyreden sürücüsü bilinmeyen 06 BLL 078 plakalı araç, otoyolda aniden hızlanarak refüjdeki demir bariyerleri aştı.Kontrolden çıkan araç, karşı yönden gelen 23 BA 894 ve 21 ADN 870 plakalı araçlara çarptı.Kazada 06 BLL 078 plakalı araçta isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı.Kazaya çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Araçta sıkışan yaralıları çıkaran itfaiye ekipleri sağlık ekiplerine teslim etti.Yaralılar hastaneye kaldırılırken karayolları ekipleri demir korkulukları temizledi ve onarma işlemleri yaptı.Araçlar olay yerine gelen çekiciler ile kaldırılarak trafik normale döndü.