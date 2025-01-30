Diyarbakır'da kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı: 4 yaralı
Urfa yolu üzeri kontrolden çıkarak bariyerleri aşan otomobilin 2 araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında facianın kıyısından dönüldü.
Urfa yolu üzerinde seyreden sürücüsü bilinmeyen 06 BLL 078 plakalı araç, otoyolda aniden hızlanarak refüjdeki demir bariyerleri aştı.
Kontrolden çıkan araç, karşı yönden gelen 23 BA 894 ve 21 ADN 870 plakalı araçlara çarptı.
4 YARALI
Kazada 06 BLL 078 plakalı araçta isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı.
Kazaya çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Araçta sıkışan yaralıları çıkaran itfaiye ekipleri sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken karayolları ekipleri demir korkulukları temizledi ve onarma işlemleri yaptı.
Araçlar olay yerine gelen çekiciler ile kaldırılarak trafik normale döndü.
Urfa yolu üzerinde seyreden sürücüsü bilinmeyen 06 BLL 078 plakalı araç, otoyolda aniden hızlanarak refüjdeki demir bariyerleri aştı.
Kontrolden çıkan araç, karşı yönden gelen 23 BA 894 ve 21 ADN 870 plakalı araçlara çarptı.
4 YARALI
Kazada 06 BLL 078 plakalı araçta isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı.
Kazaya çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Araçta sıkışan yaralıları çıkaran itfaiye ekipleri sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken karayolları ekipleri demir korkulukları temizledi ve onarma işlemleri yaptı.
Araçlar olay yerine gelen çekiciler ile kaldırılarak trafik normale döndü.