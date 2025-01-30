Ankara'da taksici dehşeti: Uygulama üzerinden yolcu taşıyan sürücüye saldırdılar

Taksi ve taksici sorunu...Türkiye'de özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerin kronik sorunlarının başında geliyor.Gerek araç kalitesi gerekse taksici tavırları yıllardır şikayetlerin ana konusu. Son dönemde ise yolcu beğenmeme, Arap turist dışında yolcu almama, kötü muamele, taciz, uyuşturucu nakliyesi, kısa mesafe almama gibi daha birçok konu taksiciler hakkındaki şikayetleri oluşturuyor.Talep edilen ücretlere karşı farklı girişimler ise taksicilerin hedefinde.Dijital uygulamalar üzerinden kullanılan alternatifler sık sık taksicilerin saldırısına uğruyor.Ankara'da bir grup taksici tam anlamıyla şehir eşkiyalığı yapıp bu uygulamalar üzerinden yolcu taşıyan bir sürücüyü durdurdu.Araca binen şahıslar sürücüyü tehdit ederek araçtan indirmeye çalıştı.O anları aynı zamanda kayda alan saldırganlar sürücüyü ölümle tehdit etti. Olaya ilişkin görüntüler sosyal medyadan yayınlandı.Sürücünün yalvarmasına rağmen saldırıya ve tehdide devam eden saldırganların tutumu büyük tepki çekti.