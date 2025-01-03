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Tekirdağ'da yangın: Pazar tezgahlarından evlere sıçradı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde çıkan yangın, pazar tezgahlarından hızla yayılarak 3 eve sıçradı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için seferberlik başlattı.

Ekleme: 3.01.2025 - 12:15 Güncelleme: 3.01.2025 - 12:19 / Editör: Atilla Özbir
Tekirdağ'da yangın: Pazar tezgahlarından evlere sıçradıTekirdağ'da kroku dolu anlar...

Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi üzerinde pazar tezgahlarının konduğu boş alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında alanda bulunan tahta tezgahlar da tutuşunca alevler kısa sürede büyüdü.

EVLERE SIÇRADI

Alevler, kısa sürede büyüyerek çevredeki 3 eve sıçradı.

İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mahalleli evlerini boşaltırken, vatandaşlar hortumlarla su sıkarak söndürme çalışmalarını katıldı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bir evin sahipleri ise alevlerin sıçradığı çatıya çıkarak söndürmeye çalıştı.

İtfaiye ekipleri, alevlerin diğer evlere ilerlemesini önlemek için söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'da yangın: Pazar tezgahlarından evlere sıçradı