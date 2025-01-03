Tekirdağ'da yangın: Pazar tezgahlarından evlere sıçradı

Tekirdağ'da kroku dolu anlar...Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi üzerinde pazar tezgahlarının konduğu boş alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangında alanda bulunan tahta tezgahlar da tutuşunca alevler kısa sürede büyüdü.Alevler, kısa sürede büyüyerek çevredeki 3 eve sıçradı.İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Mahalleli evlerini boşaltırken, vatandaşlar hortumlarla su sıkarak söndürme çalışmalarını katıldı.Bir evin sahipleri ise alevlerin sıçradığı çatıya çıkarak söndürmeye çalıştı.İtfaiye ekipleri, alevlerin diğer evlere ilerlemesini önlemek için söndürme çalışmalarını sürdürüyor.