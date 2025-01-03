Meteoroloji'den İzmir ve Aydın için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir ve Aydın'da yerel kuvvetli yağışlara karşı uyardı.MGM'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.01.2025 Cuma gece saatlerinden itibaren İzmir ve Aydın'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.