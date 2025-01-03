Konya'da yerleşim yeri yanında 'obruk' tedirginliği

Konya Ovası'nda yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle oluşan ve çoğunlukla Karapınar ilçesinde gerçekleşen obruklar, son yıllarda aynı bölgedeki Ereğli, Halkapınar, Emirgazi, Çumra, Cihanbeyli, Kulu, Yunak, Çeltik ve Altınekin ilçelerinde de görülmeye başlandı. Karapınar ilçesine 6 kilometre uzaklıktaki yaylada yerleşim yerine yakın yerde topraktaki çatlak ve çökmelerin oluşması, obruk tedirginliğine yol açtı.Çatlak ve çökmenin meydana geldiği çiftliğin sahibi Mustafa Demircioğlu, "1 hafta önce yağan yağışlardan sonra çatlaklık ve çökmeler meydana geldi. Bunun da obruk oluşumunun belirtileri olması, bizi tedirgin ediyor. Hemen belediyeye haber verdik. Zabıta ekipleri gelip kontrol etti ve şerit çekti. Çatlaklıkların olduğu arazi üzerinde kulübe ve mallarımız vardı. Onları çektik, ancak çiftliğimizin hemen dibinde olması, bizi tedirgin ediyor" dedi.