Çanakkale'de 2 kamyonet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Ezine ilçesinde 2 kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Korkunç kaza, saat 10.30 sıralarında Ezine ilçesinde meydana geldi.
Hasan Evin yönetimindeki kamyonet ile Tuncay Bilgin yönetimindeki kamyonet çarpıştı.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP GELDİ
Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Tuncay Bilgin'in hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan Hasan Evin ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Hasan Evin yönetimindeki kamyonet ile Tuncay Bilgin yönetimindeki kamyonet çarpıştı.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP GELDİ
Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Tuncay Bilgin'in hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan Hasan Evin ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.