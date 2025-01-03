Çanakkale'de 2 kamyonet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Korkunç kaza, saat 10.30 sıralarında Ezine ilçesinde meydana geldi.Hasan Evin yönetimindeki kamyonet ile Tuncay Bilgin yönetimindeki kamyonet çarpıştı.Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi.Tuncay Bilgin'in hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan Hasan Evin ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.