Antalya’da korkunç sabotaj: 1 ölü, 2 yaralı

Yangın, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 173 sokak üzerinde yer alan 3 katlı apartmanın giriş katında yer alan 2'nci el ürünleri satan iki spotçu dükkanında meydana geldi. Apartmandan dumanların ve alevlerin bir anda yükseldiğini gören apartman ve mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekibi tüm apartmanı saran alevlere müdahale etmeye başlarken, daire sakinleri kendilerini sokağa attı. Yangında apartmanın altında bulunan çamaşırhane de bulunan Ahmet Özen ile 2 ayrı spotçu dükkanında bulunan Lokman Derya Yılmaz ile Mete Durupınar, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla dışarıya çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Lokman Derya Yılmaz'ın (53) durumunun iyi olduğu belirtilirken, kalbi duran Ahmet Özen'in ise doktorların yoğun çabasıyla hayata tutunduğu kaydedildi. Spot dükkanından çıkartılan Mete Durupınar ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Yangın anını anlatan bir apartman sakini bir anda alevlerin yükseldiğini belirterek, 'Biz içeri girdiğimizde 20 dakika öncesine kadar bir şey yoktu. Dışarı çıktığımızda alev topuydu burası, birden bire parladı alevler. Buranın girişini kapladı, biz sadece buradan çıkabildik. 8 daire ve girişte bulunan 3 dükkan yandı. Bir kişinin vefat ettiğini, 2 kişinin de yaralı olduğunu söylediler. Bir anda kaplamıştı burayı, tiner atılmış, benzin dökülmüş gibi. Yangın var çıkın diye bir seste duymadım. Direk birden parladı' dedi.Yangında zarar gören apartmanda oturan bir başka vatandaş ise 'Ayağım alçıda, ayağım kırık bir şekilde şortla can havliyle dışarı çıktım. 5 dakika sürmedi binayı alevler kapladı' diyerek yangın anını anlattı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.