Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
2 gündür gerileyen altın fiyatları Fed'in faiz kararını açıklayacağı çarşamba gününe yatay seyirde başladı.
2 gündür gerileyen altın fiyatları Fed'in faiz kararını açıklayacağı çarşamba gününe yatay seyirde başladı.
Fed'in bugün politika faizinde bir değişiklik yapması beklenmiyor. Ancak sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları yatırımcıların takibinde olacak.
Gram altın 3,175 TL
Çeyrek altın 5,171 TL
Yarım altın 10.342 TL
Cumhuriyet altını 20.968 TL
ONS altın 2,760 TL
Fed'in bugün politika faizinde bir değişiklik yapması beklenmiyor. Ancak sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları yatırımcıların takibinde olacak.
Gram altın 3,175 TL
Çeyrek altın 5,171 TL
Yarım altın 10.342 TL
Cumhuriyet altını 20.968 TL
ONS altın 2,760 TL