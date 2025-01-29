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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

2 gündür gerileyen altın fiyatları Fed'in faiz kararını açıklayacağı çarşamba gününe yatay seyirde başladı.

Ekleme: 29.01.2025 - 09:23 Güncelleme: 29.01.2025 - 09:24 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...2 gündür gerileyen altın fiyatları Fed'in faiz kararını açıklayacağı çarşamba gününe yatay seyirde başladı.

Fed'in bugün politika faizinde bir değişiklik yapması beklenmiyor. Ancak sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları yatırımcıların takibinde olacak.

Gram altın 3,175 TL

Çeyrek altın 5,171 TL

Yarım altın 10.342 TL

Cumhuriyet altını 20.968 TL

ONS altın 2,760 TL