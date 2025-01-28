THY kampanyasında geri sayım! İndirimli bilet için son gün

Türk Hava Yolları (THY), indirimli uçak bileti kampanyası düzenledi. THY indirimli uçak bileti kampanyasının detayları belli oldu. İndirimli uçak bileti, yurt içi uçuşlarda geçerli olacak. Kampanya kapsamında biletler, 27-28 Ocak tarihlerinde satın alınabilecek. Bugün indirimli bilet satın almak için son gün.Türk Hava Yolları (THY), uygun fiyatlarla yolcularına seyahat etme fırsatı sunmaya devam ediyor.THY, indirimli bilet kampanyası düzenledi. Buna göre şirket, yurt içine 949 TL'den başlayan fiyatlarla uçuş gerçekleştirecek.THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, 27-28 Ocak tarihleri arasında bilet satın alacak.Yurt içi seyahatleri ise 12 Şubat-26 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak.Kalkış: İstanbulVarış: İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Muğla, Ankara, Nevşehir(Tek Yön Ecofly: 949 TL Tek Yön Extrafly: 1.599 TL Tek Yön Primefly: 1.799 TL)Kalkış: İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Muğla, Ankara, NevşehirVarış: İstanbul(Tek Yön Ecofly: 949 TL Tek Yön Extrafly: 1.599 TL Tek Yön Primefly: 1.799 TL)Kalkış: İstanbulVarış: Türkiye'deki diğer şehirler(Tek Yön Ecofly: 949 TL Tek Yön Extrafly: 1.499 TL Tek Yön Primefly: 1.699 TL)Kalkış: Türkiye'deki diğer şehirlerVarış: İstanbul(Tek Yön Ecofly: 949 TL Tek Yön Extrafly: 1.499 TL Tek Yön Primefly: 1.699 TL)THY'nin yurt içinde geçerli indirimli bilet kampanyasından yararlanmak isteyen yolcular 27-28 Ocak 2025 tarihleri arasında Türk Hava Yolları'nın internet sitesinden veya mobil uygulamasından biletlerini alabilirler.