THY kampanyasında geri sayım! İndirimli bilet için son gün
Türk Hava Yolları (THY), indirimli uçak bileti kampanyası düzenledi. İndirimli uçak bileti kampanyası yurt içi uçuşlarda geçerli olacak. Peki indirimli uçak bileti ne kadar?
Türk Hava Yolları (THY), indirimli uçak bileti kampanyası düzenledi. THY indirimli uçak bileti kampanyasının detayları belli oldu. İndirimli uçak bileti, yurt içi uçuşlarda geçerli olacak. Kampanya kapsamında biletler, 27-28 Ocak tarihlerinde satın alınabilecek. Bugün indirimli bilet satın almak için son gün.
THY İNDİRİMLİ UÇAK BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?
Türk Hava Yolları (THY), uygun fiyatlarla yolcularına seyahat etme fırsatı sunmaya devam ediyor.
THY, indirimli bilet kampanyası düzenledi. Buna göre şirket, yurt içine 949 TL'den başlayan fiyatlarla uçuş gerçekleştirecek.
KAMPANYA TARİHLERİ NE ZAMAN?
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, 27-28 Ocak tarihleri arasında bilet satın alacak.
Yurt içi seyahatleri ise 12 Şubat-26 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak.
İNDİRİMLİ BİLETLER HANGİ HATLARDA GEÇERLİ?
Kalkış: İstanbul
Varış: İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Muğla, Ankara, Nevşehir
(Tek Yön Ecofly: 949 TL Tek Yön Extrafly: 1.599 TL Tek Yön Primefly: 1.799 TL)
Kalkış: İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Muğla, Ankara, Nevşehir
Varış: İstanbul
(Tek Yön Ecofly: 949 TL Tek Yön Extrafly: 1.599 TL Tek Yön Primefly: 1.799 TL)
Kalkış: İstanbul
Varış: Türkiye'deki diğer şehirler
(Tek Yön Ecofly: 949 TL Tek Yön Extrafly: 1.499 TL Tek Yön Primefly: 1.699 TL)
Kalkış: Türkiye'deki diğer şehirler
Varış: İstanbul
(Tek Yön Ecofly: 949 TL Tek Yön Extrafly: 1.499 TL Tek Yön Primefly: 1.699 TL)
THY İNDİRİMLİ BİLET NASIL ALINIR?
THY'nin yurt içinde geçerli indirimli bilet kampanyasından yararlanmak isteyen yolcular 27-28 Ocak 2025 tarihleri arasında Türk Hava Yolları'nın internet sitesinden veya mobil uygulamasından biletlerini alabilirler.
THY İNDİRİMLİ UÇAK BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?
Türk Hava Yolları (THY), uygun fiyatlarla yolcularına seyahat etme fırsatı sunmaya devam ediyor.
THY, indirimli bilet kampanyası düzenledi. Buna göre şirket, yurt içine 949 TL'den başlayan fiyatlarla uçuş gerçekleştirecek.
KAMPANYA TARİHLERİ NE ZAMAN?
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, 27-28 Ocak tarihleri arasında bilet satın alacak.
Yurt içi seyahatleri ise 12 Şubat-26 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak.
İNDİRİMLİ BİLETLER HANGİ HATLARDA GEÇERLİ?
Kalkış: İstanbul
Varış: İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Muğla, Ankara, Nevşehir
(Tek Yön Ecofly: 949 TL Tek Yön Extrafly: 1.599 TL Tek Yön Primefly: 1.799 TL)
Kalkış: İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Muğla, Ankara, Nevşehir
Varış: İstanbul
(Tek Yön Ecofly: 949 TL Tek Yön Extrafly: 1.599 TL Tek Yön Primefly: 1.799 TL)
Kalkış: İstanbul
Varış: Türkiye'deki diğer şehirler
(Tek Yön Ecofly: 949 TL Tek Yön Extrafly: 1.499 TL Tek Yön Primefly: 1.699 TL)
Kalkış: Türkiye'deki diğer şehirler
Varış: İstanbul
(Tek Yön Ecofly: 949 TL Tek Yön Extrafly: 1.499 TL Tek Yön Primefly: 1.699 TL)
THY İNDİRİMLİ BİLET NASIL ALINIR?
THY'nin yurt içinde geçerli indirimli bilet kampanyasından yararlanmak isteyen yolcular 27-28 Ocak 2025 tarihleri arasında Türk Hava Yolları'nın internet sitesinden veya mobil uygulamasından biletlerini alabilirler.