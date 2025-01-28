Telegram yeni güncellemesine kavuştu: İşte özellikler

Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, ocak ayının ikinci güncellemesini kullanıma sundu. Kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanan bu güncelleme, bir dizi yeni özellik ve geliştirme sunuyor.Kullanıcılar, benzersiz hediyelerini emoji durumları olarak kullanabilecek. Profillerine hoş bir efekt ve koleksiyonla eşleşen bir arka plan ekleyebilecekler.Hediyeler, artık TON blok zincirine aktarılabiliyor. Bu sayede kullanıcılar, Telegram hesaplarına erişimlerini kaybetseler bile hediyeleri üzerinde kontrol sahibi olabilecekler.Hediyeler farklı platformlarda transfer edilebilecek, satılabilecek veya açık artırmaya çıkarılabilecek.Yeni güncellemeyle birlikte kanallara da hediye gönderilebilecek. Kanal profilinde görüntülenecek olan bu hediyeler, Yıldızlar kullanılarak koleksiyon öğelerine dönüştürülebilecek.Kanal sahipleri, bu hediyeleri blok zincirinde transfer edebilecek veya açık artırmaya çıkarabilecek.