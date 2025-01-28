Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Genellikle yurdun batı kesimlerinde güneyli, doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Marmara ile İç ve Doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE °C, 17°CParçalı ve az bulutluEDİRNE °C, 16°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 15°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 15°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 0°C, 6°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 6°C, 17°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 18°CParçalı ve az bulutluMANİSA 6°C, 17°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 19°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 18°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 16°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 19°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayıyla beraber yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 7°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 11°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 7°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 13°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayıyla beraber yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 14°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 18°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 10°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 14°CParçalı ve az bulutluParçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 13°CParçalı bulutluARTVİN °C, 10°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 18°CParçalı bulutluTRABZON °C, 14°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -1°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, -2°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 9°CParçalı bulutluVAN °C, 3°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 13°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 13°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 12°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 16°CParçalı ve az bulutluKuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, batısı sabah ve akşam saatlerinde yer yer sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı, doğusu güneydoğudan 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5 m, Görüş: İyi, sis anında orta.Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde yer yer sisli Rüzgar: Güney ve güneybatı, akşam güneybatıdan 2 ila 4, gece 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, sis anında ortaHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğu, zamanla güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, akşam saatlerinden sonra 7; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 2 ila 4, akşam 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi akşam 1,5 ila 2,5m Görüş: İyi.Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 2 ila 4, gece 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.