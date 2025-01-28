Emekliye müjde; 10 bin lira pazar desteği verilecek

İhtiyaç sahibi emekli vatandaşlara yönelik önemli bir destek paketi açıklandı. Belediye, emeklilerin pazar alışverişlerini kolaylaştırmak amacıyla 10 bin TL tutarında bir destek vereceğini duyurdu.

Beyoğlu Belediyesi'nden emekli vatandaşlara müjdeli haber geldi.İHA'da yer alan habere göre; Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda, Beyoğlu'nda yaşayan ihtiyaç sahibi emekli vatandaşlara 10 bin TL değerinde pazar desteği sağlanacak.Bu yardımla emeklilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve ekonomik açıdan rahatlamaları hedefleniyor.Desteğin detayları ve başvuru süreci önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.