Bayraktar KIZILELMA PT-3'ün motor çalıştırma testi tamamlandı

Savunma sanayiindeki yenilikçi teknolojilerle dünya çapında adından söz ettiren Türkiye, her geçen gün bu alanda önemli bir gelişim kaydediyor.Özellikle insansız hava araçları (İHA) konusunda küresel liderlik hedefleyen Baykar Teknoloji, Kızılelma ile bu alanda dikkat çeken bir adım atmış durumda.KIZILELMA'DAN BİR BAŞARI DAHABaykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya platformu X üzerinde Kızılelma'nın motor testinin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini duyurdu ve test görüntülerini paylaştı.REKOR SÜREDE UÇTUBayraktar KIZILELMA projesi ilk olarak 2021'de başladı ve 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA, Çorlu'da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti.Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.Bayraktar KIZILELMA bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu.HAVACILIK TARİHİNDE İLKLERE İMZA ATTIBayraktar KIZILELMA, TEKNOFEST 2023 boyunca dünya havacılık tarihinde ilk olan uçuşlara imza atmıştı.Bayraktar AKINCI TİHA ile formasyon uçuşları gerçekleştiren Bayraktar KIZILELMA, 1 Mayıs 2023'te ise F-16 savaş jeti SOLOTÜRK ve F-5 jet uçaklarından oluşan Türk Yıldızları ile İstanbul semalarında filo konseptiyle kol uçuşu icra etti.Dünya havacılık tarihi için dönüm noktası olan bu uçuş konseptleri geleceğin hava muharebesine de yön verecek.KISA PİSTLİ GEMİLERE İNİŞ-KALKIŞ KABİLİYETİBayraktar KIZILELMA, özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak.Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek.Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik bir rol üstlenecek.İHRACAT ŞAMPİYONUBaşlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003'teki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti.2023'te 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Baykar, Türkiye'deki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı.İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023'te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3'te birini tek başına yaptı.Baykar'ın halihazırda imzalanan sözleşmelerinin yüzde 97,5'i ihracat kaynaklı gerçekleşti. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 10 ülke ile ihracat anlaşması imzalandı. Her iki araç için ihracat anlaşması imzalanan ülke sayısı toplamda ise 34'e ulaştı.