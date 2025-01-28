Aydın açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından Didim ilçesi açıklarındaki hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 37 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) yakalandı.Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.