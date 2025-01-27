Yunan medyasının gözü korktu: Mavi Vatan hamlesi panikletti! “Türk Deniz Kuvvetleri büyüyor”

Yunan medyasının gündemi Türkiye'nin adımlarıyla çalkalanıyor. Pentapostagma gazetesi, 'Türk Deniz Kuvvetleri büyüyor, Ege'deki egemenliğimizi tehdit ediyor' başlıklı manşete imza attı. Haberde, Türklerin, güçlerini Ege ve Akdeniz'e yansıtmak için güçlü bir donanma inşa ettikleri vurgulandı.Haberde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün sözlerine de yer verildi. Görgün'ün 'Bunlar milletimizin dünya denizlerindeki gücünü ve kararlılığını temsil edecek. Türkiye, sahada caydırıcılığı ve masada söz sahibi olmasıyla denizde güçlü bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.' sözleri Yunanlıları endişelendirdi.Pentapostagma Türk savaş gemilerinin Ankara'ya Akdeniz, Ege, Karadeniz'de ve hatta ötesinde daha fazla nüfuz kazandıracak çabanın son ürünü olduğunun altını çizdi. Haberde aralarında ülkenin ilk yerli denizaltıları, destroyerleri ve uçak gemisinin de bulunduğu 29 geminin daha Türk tersanelerinde inşa edildiği ve toplam filonun 209 gemiye çıkacağı belirtildi.Haberde ayrıca Kıdemli araştırmacı Süha Çubukçuoğlu'nun da sözlerine yer verildi. Çubukçuoğlu, 'Bu sadece bölgesel güç dengesini değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin, Ege gibi stratejik açıdan hayati, coğrafi açıdan karmaşık bölgelerde hakimiyetini korurken, gücünü yurt dışına taşıyabilen bir deniz oyuncusu olarak ortaya çıkmasına da işaret ediyor' ifadelerini kullandı.Pentapostagma, bu iddialı duruşun köklerinin, 2006 yılında Türk deniz subayları tarafından geliştirilen ve daha sonra hükümet tarafından benimsenen ve ülkeyi çevreleyen suların daha büyük bir kısmı üzerinde kontrol sahibi olmayı amaçlayan Mavi Vatan doktrinine dayandığını aktardı.Haberde 'Türkiye'nin tutumunun Ege ve Doğu Akdeniz'de enerji kaynakları açısından Yunanistan ve Kıbrıs'la çok sayıda çatışmaya yol açtığının' altı çizildi.Haberde ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayisini millileştirme hamlesinin Türkiye'ye silah ambargosu uygulayan Batılı tedarikçilere olan bağımlılığı azalttığı vurgulandı.Bağımsız savunma ve güvenlik araştırmaları analisti Sine Özkaraşahin'in 'Türkiye yirmi yıl önce büyük ölçüde ABD ve NATO tarafından sağlanan ekipmanlara bağımlıydı. Bugün yerli silah sistemleri toplam envanterin yaklaşık yüzde 75-80'ini oluşturuyor' sözleri haberde yer aldı. Ayrıca başka ülkelerin Türkiye'den, donanmaları için gemi aldığından da bahsedildi. Yunan medyası bütün bu hamlelerden duyduğu rahatsızlığı dile getirmekten çekinmedi.Öte yandan Türkiye'den duyduğu endişeleri dile getiren sadece Yunan basını da olmadı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, X sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu. Dendias'ın hedefinde Mavi Vatan vardı.Dendias 'Bundan 20 yıl önce Mavi Vatan gibi iddialar yoktu. Kimse bu konuda bir şey duymamıştı. Mavi Vatan iddiaları, Yunanistan'ı açıkça tehdit eden, uluslararası sınırları ihlal eden, açıkça Uluslararası Hukuka aykırı olan, neo-emperyalist, neo-Osmanlı hayalidir. Bu saçmalıktır ve asla uygulanmayacaktır' ifadeleriyle küstahça ithamlarda bulundu.Dendias'ın alçak sözleri Yunanistan'ın Türkiye'nin hamlelerinden korktuğunu apaçık bir şekilde gözler önüne sermektedir.