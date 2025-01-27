YouTube çileden çıkardı! Ücretsiz kullanıcılara 1 saatlik atlanamayan reklam

YouTube, Reddit'te bir kullanıcının iddiasına göre Premium abonesi olmayan izleyicilere bir saatlik atlanamayan reklamlar göstermeye başladı. Bu da büyük tepki topladı. Konuyla ilgili şirketten açıklama gecikmedi.

Son dönemde reklam politikalarını sıkılaştıran YouTube​, kullanıcılarına saç baş yolduran bir uygulamaya imza attı. Reddit​'te bir kullanıcının paylaştığına göre YouTube, Premium abonesi olmayan izleyicilere tam bir saatlik atlanamayan reklamlar göstermeye başladı. Bu durum ise kullanıcıların tepkisini çekti.YouTube, uzun süredir reklam engelleyicilere karşı sıkı bir mücadele yürütüyordu. Ücretsiz bir platform olarak hizmet sunabilmek için reklamlara ihtiyaç duyduğunu sıkça belirten şirket, bu gelir modelini içerik üreticilere ve kendi kasasına kaynak sağlamak için kullanıyor. Ancak son zamanlarda kullanıcıları Premium abonelik sistemine teşvik etmek amacıyla reklam yoğunluğunu artırdığı gözlemleniyor.Reddit'te paylaşılan bir gönderiye göre, YouTube'da Premium abonelik kullanmayan bir kullanıcı, bir saatlik atlanamayan reklamlarla karşılaştı. Durumu YouTube'a bildiren kullanıcılar, karşılaştıkları uzun reklamların teknik bir hatadan kaynaklandığı yönünde geri dönüş aldıklarını belirtti.