MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Kahraman Mehmetçik, terör örgütlerine göz açtırmıyor.Son olarak Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist tespit edildi.Düzenlenen operasyonla tespit edilen teröristler etkisiz hale getirildi.Operasyona ilişkin duyuru, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!