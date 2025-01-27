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MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 27.01.2025 - 11:18 Güncelleme: 27.01.2025 - 11:21 / Editör: Fehmi Öztürk
MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Kahraman Mehmetçik, terör örgütlerine göz açtırmıyor.

Son olarak Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla tespit edilen teröristler etkisiz hale getirildi.

MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyona ilişkin duyuru, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!