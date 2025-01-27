MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Kahraman Mehmetçik, terör örgütlerine göz açtırmıyor.
Son olarak Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist tespit edildi.
Düzenlenen operasyonla tespit edilen teröristler etkisiz hale getirildi.
4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Operasyona ilişkin duyuru, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!