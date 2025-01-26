Google uyardı: Aşırı ısınan Fitbit akıllı saatler yaralanmalara neden olabilir

Google, Fitbit Sense ve Fitbit Versa 3 akıllı saat modellerinde aşırı ısınma sorunu yaşandığını açıkladı.Lityum iyon pillerin belirli koşullar altında aşırı ısınabilmesi nedeniyle ortaya çıkan bu sorun, kullanıcıların bileklerinde yanıklara neden olabilir.Google, sorunu çözmek için bir yazılım güncellemesi yayınladı. Aşırı ısınma riskini azaltması beklenen bu güncelleme, aynı zamanda pil ömrünü de kısaltacak.Güncellemeyi yüklemeyen kullanıcılar, akıllı saatlerindeki tüm kişisel verileri silecek olan fabrika ayarlarına otomatik sıfırlama ile karşı karşıya kalacaklar. Sıfırlamanın ardından yeni yazılım otomatik olarak yüklenecek.Aşırı ısınma sorunundan etkilenen Fitbit Sense ve Versa 3 sahiplerine 50 dolar veya yerel para biriminde eşdeğeri tazminat teklif edilecek.Fitbit Sense veya Versa 3 sahipleri, akıllı saatlerinin etkilenip etkilenmediğini anlamak için Google'ın belirlediği web sayfasını ziyaret edebilirler.Fitbit Sense ve Versa 3 modelleri artık resmi olarak satılmıyor. Aşırı ısınma sorunundan etkilenmeyen Fitbit Sense 2 ise satışta.