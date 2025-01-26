Bakan Fidan'dan Irak'ta mesajlar: Tüm imkanlarımızı birleştirip DEAŞ ve PKK'yı yok etmeliyiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, 'Terörizmde iş birliği, DAEŞ ve PKK'yla olan mücadelemiz fevkalade önemlidir. Tüm imkanlarımızı birleştirip DEAŞ'ı da PKK'yı da yok etmeliyiz' dedi.Fidan, şöyle devam etti:'Irak'tan nihai beklentimiz yasaklı örgüt ilan ettiği PKK'yı aynı zamanda terör örgütü olarak da tanımasıdır.Tüm imkanlarımızı birleştirip DEAŞ'ı da PKK'yı da yok etmeliyiz. Irak'tan nihai beklentimiz yasaklı örgüt ilan ettiği PKK'yı aynı zamanda terör örgütü olarak da tanımasıdır.Şu gerçeği en güçlü şekilde vurgulamak istiyorum: PKK Türkiye'yi de, Irak'ı da, Suriye'yi de hedef almaktadır. Bölgemizin geleceği, halklarımızın refahı için teröre karşı ortak bir mücadele yürütmek zorundayız.'